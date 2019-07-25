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Mis gibi kokusuyla dikkat çeken yenibaharın faydaları saymakla bitmiyor!

Dolmaların ve et yemeklerinin lezzet sırrı yenibahar düzenli ve ölçülü tüketildiğinde sağlık için tahmin ettiğinizden çok daha faydalıdır.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
Mis gibi kokusuyla dikkat çeken yenibaharın faydaları saymakla bitmiyor!

Başta Jamaika olmak üzere Meksika ve Orta Amerika'da yetişen yenibahar Türk mutfağında da sıklıkla kullanılan bir baharattır. Hanımların dolma ve et yemeklerinde kullanmayı tercih ettiği yenibahar, hazırlanan yemeklerin lezzetine lezzet katıyor. Birçok hanımın lezzet sırrı olan yenibahar; karanfil, tarçın, kakuke, karabiler ve zencefilin bir karışımı gibi kokuyor. Gelin bu leziz baharatın faydalarını daha yakından öğrenelim.

Ağrı kesici

Yenibahar iyi bir ağrı kesicidir. Özellikle kas ve eklem ağrılarının hafiflemesi için yenibaharı gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.

Sindirimi kolaylaştırır

Yenibahar içeriği nedeniyle bağırsakların düzenlenmesine yardımcı olur. Kabızlık ve ishal sorunlarında yenibahardan gönül rahatlığıyla faydalanabilirsiniz.

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Yenibahar güçlü bağışıklık sisteminin en önemli anahtarlarındandır.

Anti-kanser ürünü

Yapılan bilimsel çalışmalar yenibaharın içerdiği vitaminler ve bileşenler sayesinde birçok kanser türüne karşı koruyucu olduğunu kanıtlamıştır.

Sağlıklı dişler

Antimikrobiyal özellik taşıyan yenibahar diş ve diş eti sağlığı için son derece kıymetlidir. Güçlü ve sağlıklı dişler için her gün tuzlu ve yenibaharlı gargara hazırlayıp, uygulayabilirsiniz.

Yıllara meydan okuyun

Yenibahar A ve C vitamini yönünden son derece zengindir. Cildinizin yıllara meydan okumasını istiyorsanız; yenibaharı sofranızdan eksik etmemeniz son derece önemli.

Kalp dostu

Hayvanlar üzerinde yapılan deneyler de yenibaharın kalp krizi ve felç geçirme ihtimalini bir hayli azalttığı gözlenmiştir.

Kadınlar için önemli

Menopoz sonrası kadınların birçoğu kemik erimesi sorunuyla karşı karşıya kalır. Böyle bir sorun yaşamamak için erken yaştan itibaren kadınların süt ve süt ürünleri tüketmesi şiddetle tavsiye edilir. Söz konusu gıdaların yanı sıra yenibaharın içeriği nedeniyle menopoz döneminde kadınların kemikleriyle ilgili yaşayacakları olası sorunları en aza indirmeye yardımcı oluyor.

Metabolizmayı hızlandırır

Kilo vermek isteyenlerin ilk amacı metabolizmalarını harekete geçirmektir. Bu nedenle metabolizmanızı hızlandırmak için gönül rahatlığıyla yenibahar tüketebilirsiniz.

Beyin sağlığı

Yenibahar A ve B9 vitamini yönünden son derece zengindir. Düzenli olarak yenibahar tüketmek beyin sağlığınız için son derece kıymetlidir.

Regl sancısını hafifletir

Yenibahar anti-enflamatuar ve analjezik özelliklerinden dolayı regl sancılarını bir hayli azaltır.

Yenibahar çayı nasıl hazırlanır?

Baharat olarak yemeklere eklemenin yanı sıra yenibaharın çayını da hazırlayabilirsiniz. Bir su bardağı kaynamış suyun içiresine yarım çay kaşığı yenibahar ekleyin. 5-6 dakika sonra çayınızı süzün. Süzdüğünüz çayı lezzetlendirmek için bal ve limon da kullanabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:49
  1. Ağrı
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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