Mis-C hastalığı nedir, belirtileri ve ilaçları neler kimlerde görülür? MIS-C tanı kriterleri

Mis-C hastalığı nedir?

MIS-C hastalığı Covid-19 enfeksiyonu geçirdikten sonra çocuklarda ortaya çıkmakta ve belirtileri çok farklı şekilde olmaktadır. Bu belirtiler, solunum sisteminde (göğüs ağrısı, yan ağrısı, solunum sıkıntısı) sinir sisteminde (baş ağrısı, bilinçaltında değişiklik, havale) deride (kaşıntılı veya kaşıntısız döküntü, dudaklarda kuruluk, çatlama, şişme, çilek dili) ellerde ve ayaklarda şişlik, ekstremite uçlarında soyulma, gözlerde kızarıklık ve bunlara ilave olarak ateş, kas ve kemik ağrıları, kalp çarpıntısı, tansiyon düşüklüğü, lenf bezi büyüklüğü şeklinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle Covid-19 testleri yapılarak ilave laboratuvar testlerince vakalar ayırt edilmeye çalışılır. Yukarıdaki bulgular görüldüğünde grip gibi düşünülmeyip acil bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

Mis-C hastalığı belirtileri neler?

En önemlisi 24 saatten uzun 38 derecenin üzerinde dirençli ateşin varlığı,

Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı gibi mide bağırsak sistemi ile ilgili bulgular,

Vücutta döküntülerin olması,

Gözlerde çapaklanma olmadan kızarıklıklar, kanlanmaların olması (konjonktivit),

Mukoz membranların tutulumu (çatlamış dudaklar, kırmızı-çatlak dil vb),

Baş ağrısı,

Solunumsal sorunlar (hızlı soluma, nefes almada zorlanma),

Kas, eklem ağrıları,

El ve ayak derileri başta olmak üzere ciltte soyulmalar.

MIS-C, tedavi edilmesi mümkün bir hastalıktır. İyi tedavi edildiğinde kalıcı hasar bırakmayan bu hastalık, tedavi edilmeyen kişilerde ise başta koroner damarlar olmak üzere birtakım ciddi sağlık problemleri oluşturabilir. Bu hastaların özellikle çocuk kardiyolojisi ve çocuk enfeksiyon hastalıkları gibi bölümler tarafından, hem tanı ve tedavi aşamasında hem de tedavi sonrası dönemde takip edilmesi gerekir.

MIS-C sendromu, Covid-19 olan çocukların sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Covid-19 geçiren veya geçirmekte olan çocuklarda nadiren gözükür ve bu çocukların çoğu tıbbi bakımla iyileşir. Ancak bazı çocuklar hayatlarının risk altında olduğu noktaya kadar hızla kötüleşebilir.

MIS-C sendromu tanı kriterleri nelerdir?

Doktorunuz 24 saati geçen ateş ve birden fazla organın etkilendiğini tespit eder ise covid-19 hastalığı veya geçirmiş olma durumunuzu araştıracaktır. Doktorunuz klinik ve laboratuvar sonuçlarınızı yorumlayarak MIS-C tanısını doğrulayabilir



Doktorunuz iltihaplanma alanlarını ve diğer MIS-C belirtilerini kontrol etmek için kan testleri, göğüs, kalp veya karın görüntüleme testleri gibi testler yapmak isteyebilir.



MIS-C'den şüphelendiğinde, erken teşhis ve uygun tedavi için Kawasaki hastalığı, sepsis veya toksik şok sendromu gibi diğer bazı inflamatuar durumları dışlaması gerekir.

Ne zaman doktora götürmeli?



Çocuğunuz yukarıda sıralanan belirtileri ağır geçiriyor veya acil durum uyarı işaretlerinden herhangi birini yaşıyor ise acil doktora başvurun. Çocuğunuz ciddi şekilde hasta değilse ancak MIS-C'nin diğer belirtilerini veya semptomlarını gösteriyorsa çocuğunuzun doktoruna başvurun.

Nasıl tedavi edilir? Tedavisi hakkında bilgi

MIS-C tanılı çocukların çoğu hastanede tedavi edilmelidir. Bazılarının pediatrik yoğun bakım ünitesinde tedaviye ihtiyacı olabilir. Tedavi genellikle destekleyici bakım ve etkilenen hayati organlarda kalıcı hasarı önlemek için iltihabı azaltıcı tedavileri içerir. Tedavi, semptomların tipine, şiddetine ve vücudun hangi organlarının ve bölümlerinin etkilendiğine göre değişir.



İnflamasyonu azaltmak için tedavi şunları içerebilir:

• Antikorlardan oluşan bir kan ürünü olan intravenöz immünoglobulin (IVIG)

• Steroid tedavisi

• İnflamasyona neden olabilen sitokin adı verilen yüksek protein seviyelerini düşürmeyi amaçlayan hedefe spesifik tedaviler.



Destekleyici bakım: Sıvı kaybı olan hastalarda damardan sıvı desteği, solunuma yardımcı olmak için oksijen(bazen mekanik solunum cihazı, çok nadir durumlarda da kalp ve akciğerlerin işini yapan bir makine kullanılarak ekstrakorporeal membran oksijenasyonu (ECMO), şokla ilgili düşük tansiyonu normalleştirmek veya kalp fonksiyonuna yardımcı olmak için kalp destek ilaçları, aspirin veya heparin gibi kan pıhtılaşması riskini azaltan ilaçlar kullanılabilir.



MIS-C ye eşlik eden bakteriyel bir enfeksiyon var ise antibiyotikler kullanılabilir.



MIS-C'nin bulaşıcı olduğuna dair bir kanıt yoktur. Ancak çocuğunuzun Covid-19 virüsü veya başka bir bulaşıcı enfeksiyon türü ile aktif bir enfeksiyona sahip olma ihtimali vardır.

MIS-C hastalığı tekrar eder mi?

Şu ana kadar bildirilmiş tekrarlayan MIS-C vakası yok. Tekrarlama ihtimali veya riski ile ilgili maalesef bir veride yok.