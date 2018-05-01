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Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin baraj sorunu var

AK Parti Mardin İl Başkanlığının düzenlediği etkinlikte partililerle bir araya gelen Milletvekili Orhan Miroğlu, HDP başta olmak üzere birçok partinin baraj sorununun olduğunu savundu.

01 Mayıs 2018 Salı 17:38
Miroğlu: HDP dahil bir çok partinin baraj sorunu var

AK PartiMardin İl Başkanlığı, partide geçmiş yıllarda görev alan partililere yönelik vefa yemeği düzenledi.

Bir düğün salonunda düzenlenen yemeğe, Mardin Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Orhan Miroğlu, AK Parti MKYK Üyesi Zeynep Alkış, İl Başkanı Nihat Eri, eski il ve ilçe başkanları ile çok sayıda partili katıldı.

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başladı.

Ardından açılış konuşmasını yapan İl Başkanı Eri, partinin kuruluşu sırasındaki Mardin ile şimdikinin aynı olmadığını belirterek, “Parti binası arıyorduk yer bulamıyorduk. Bir de bize karşı bir bakış açısı vardı. Bazıları ne olur ne olmaz istediğimiz yere gelmiyordu. Biz o zaman mütevazı şartlarda siyaset yapmaya çalışıyorduk. 2001 yılından bu yana olan yolcuğumuzdan çok büyük başarılar elde ettik” dedi.

Mardin’i bir yerden alıp başka bir yere getirdiklerini anlatan Eri, “16 yıllık AK Parti iktidarı Mardin’i çok farklı noktalara taşıdı. 2001 yıllında Mardin’e gelen turistler konaklama yeri olarak Diyarbakır’ı seçiyorlardı. Gidip Diyarbakır’da konaklıyordu, gelip Mardin’i geziyorlardı. Ama şimdi binlerce yatak kapasitesi olan, onlarca salonu olan, üniversitesi olan, su, yol sorununu çözmüş, modern hastaneleri, okulları olan büyük modern bir Mardin var. Bunda yüzde 100 AK Parti’nin damgası, mührü vardır” diye konuştu.

Milletvekili Miroğlu ise, başta HDP olmak üzere birçok partinin seçim barajı probleminin olduğunu savunarak, şunları kaydetti:

“Problemi aşıp aşamayacakları hiçbir şekilde belli değil. Aslında biz demokratik bir şey yaptık. Ve dedik ki, baraj sorunu yaşayan partiler bir araya gelerek bu sorunlarını aşabilirler. Ama sahada karşılaştığımız gerçeklik bizim önemli ittifakımızı çarpıtarak MHP’yi deyim yerindeyse Kürtlere düşman göstererek, Kürtleri yine aynı şekilde MHP’ye düşman gibi göstererek bir taktik izleniyor. Bu taktiği göreceğiz, seçim atmosferinde hiçbir karşılığı olmayacaktır. Tabi bölgede bizim yarışacağımız parti bellidir. Bunu şimdiden konuşmak, görüşmek ve tartışmak lazım.”

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 17:38
  1. Mardin
  2. Diyarbakır
  3. Çankırı
  4. Nihat Eri
  5. Orhan Miroğlu
  6. Ak Parti
  7. Seçim Barajı
  8. Bakış Açısı

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