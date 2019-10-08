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Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu! Sürpriz takım

Son olarak A Milli Futbol takımını çalıştıran Mircea Lucescu'nun, Rus ekiplerinden Dinamo Moskova ile anlaşma aşamasında olduğu belirtildi.

08 Ekim 2019 Salı 13:58
Mircea Lucescu'nun yeni adresi belli oldu! Sürpriz takım

Son olarak A Milli Takımımızda görev alan Mircea Lucescu'nun menajeri Arkady Zaporozhanu, Rusya Ligi ekiplerinden Dinamo Moskova ile görüştüklerini söyledi.

Lucescu adım adım Dinamo Moskova'ya 

Zaporozhanu, "Dinamo Moskova, Mircea Lucescu'yu istediğini söyledi ve biz de ilgilendiğimizi söyledik. Kulüp ile ilk görüşmeleri yaptık. Lucescu, Rus futbolunda intikam istiyor ama iyi açıdan. Zenit'te olanlar olağandışıydı" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli hocanın teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyen menajer, "Lucescu'nun Dinamo Moskova'nın başına geçme ihtimali ile ilgili bir şey söyleyemem ancak teklifi kabul etmeye hazır olduğunu söyleyebilirim. Yaş konusunda endişeye gerek yok, Yuri Semin bunun sorun yaratmayacağını gösterdi. Lucescu çalışmak için gerekli enerjiye sahip" dedi.

Mircea Lucescu, A Milli Takımımızın başına geçmeden önce 2016 ile 2017 yılları arasında Zenit'in başında görev yaptı. Dinamo Moskova, Rusya Ligi'nde 12 hafta sonunda 10 puanla 15. sırada yer alıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:58
  1. Mircea Lucescu
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