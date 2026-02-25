Mir'at-ı Nebevi sergisi açıldı

  • İSTANBUL
Esenler Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı Mir’at-ı Nebevi sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 31 Mart’a kadar açık olacak sergide, hat, tezhip ve ebru teknikleriyle oluşturulmuş 37 eser yer alıyor.

Esenler Belediyesi, ramazan ayına özel hazırladığı Mir’at-ı Nebevi sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 31 Mart’a kadar açık olacak sergide, hat, tezhip ve ebru teknikleriyle oluşturulmuş 37 eser yer alıyor.

Eğitmenler Veysel Kucuras, Ümran Balahorlu, Ferhad Gündem ile Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin imzasını taşıyan eserlerde, geleneksel sanatların estetik diliyle Hazreti Muhammed'in hayatına ve hatırasına atıflar yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, ramazan ayının insan hayatındaki anlamına dikkati çekerek, bu ayın tefekkürü ve dirilişi hatırlatan bir zaman dilimi olduğunu kaydetti.

Göksu, ramazanın hayatın her alanını kuşattığını belirterek, 'Ramazan bir taraftan yuvamızı, bir taraftan okulumuzu, caddemizi ve sokağımızı kuşatır. Hasılı ramazan, kainatta canlı emaresi gösteren her bir yaratılmışa ayrı bir ruhla hitap eder.' ifadelerini kullandı.

Mir'at kelimesinin yansıma anlamına geldiğini aktaran Göksu, sergide yer alan eserlerin emeğin ve alın terinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Hazreti Muhammed'in hayat düsturunun sanat aracılığıyla yansıtıldığını vurgulayan Göksu, hat sanatının kelimeye ve kelama ruh veren bir sanat olduğunu aktardı.

 

Veysel Kucuras ise Hazreti Peygamber'in mesajını ve örnek hayatını sanat yoluyla anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.

Ferhad Gündem hat, tezhip ve ebru alanında farklı tasarımlarla sergiyi hazırladıklarını kaydetti.

Ümran Balahorlu da serginin yalnızca sanatsal bir faaliyet olmanın ötesinde olduğuna değinerek, şu bilgileri verdi:

'Peygamber Efendimiz'in veladetinin 1500. sene-i devriyesi münasebeti ile hazırlanmış bu serginin, sadece sanatsal bir faaliyet olmanın ötesinde onun güzel ahlakını, merhametini ve rehberliğini yeniden hatırlamaya vesile olan kıymetli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Sergide yer alan ebru eserleri, geleneksel sanatımızın zarafetini yansıtırken aynı zamanda güçlü bir manevi atmosfer oluşturuyor.'

Esenler Belediyesi Sanat Evi Görsel Sanat Yönetmeni ve serginin küratörü Kader Peker ise hat, ebru ve tezhip sanatını 15 asırlık manevi mirasla buluşturduklarını belirtti.

