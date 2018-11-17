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Miras tartışmasında kardeşini öldürdü, 7 ay sonra yakalandı

Van'ın Başkale İlçesi'nde miras meselesi yüzünden tartıştığı kardeşini öldüren şahış yakalandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 12:23
Miras tartışmasında kardeşini öldürdü, 7 ay sonra yakalandı

Van'ın Başkale İlçesi'nde 7 ay önce tartıştığı kardeşi Akif Kesen'i (39) uzun namlulu silahla vurarak öldüren ardından da kayıplara karışan Behram Kesen (50), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. İfadesinde kardeşi Akif Kesen'i miras meselesi yüzünden öldürdüğünü itiraf eden Kesen, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Geçtiğimiz 4 Nisan günü Başkale İlçesi Esenyamaç Mahallesi'ndeki bir evde yaşanan olayda Behram Kesen ile kardeşi Akif Kesen, miras konusu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabey Behram Kesen, evde bulunan uzun namlulu silahı alarak, kardeşine ateşledi. Akif Kesen olay yerinde hayatını kaybederken, ağabey Behram Kesen kaçtı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kesen'i yakalamak için çalışma başlattı

Yaklaşık 7 ay süren çalışmanın sonunda Kesen'in, Van Merkez İpekyolu İlçesi Halilağa Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Özel harekat polislerinin desteğiyle eve operasyon düzenlendi. Behram Kesen, yakalanarak gözaltına alındı. Kesen, ifadesinde, kardeşini miras meselesi yüzünden aralarında çıkan tartışma sonucu öldürdüğünü söyledi. Kesen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 12:23
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