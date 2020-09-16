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Gündem Miras kavgasında kan aktı
Gündem

Miras kavgasında kan aktı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde miras kavgası yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 05:56:00 -
Miras kavgasında kan aktı

Gece saat 21.00 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesi İğdir mahallesinde miras meselesi yüzünden husumetli olan Samet Ö. (19) ve Ekrem Çalım (75) arasındaki tartışmada kan aktı.

Samet Ö., evinden pompalı tüfeği alarak köy kahvesinde oturan Ekrem Çalım'ın yanına gelerek önce Ekrem Çalım'a ardından da Çalım'ın yakınları olduğu tahmin edilen ve kendisini engellemeye çalışan kahvedekilerin üzerine kurşun yağdırdı.

Kahvede panik havası oluşurken Samet Ö. olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ekrem Çalım ile kahveden bulunanlardan Yunus Çiğhan, Cemil Tetik ve Mehmet Tutak sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Yapılan müdahalelere rağmen Ekrem Çalım kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaçan Samet Ö'yü aramak için yakalama kararı çıkarıldı.

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