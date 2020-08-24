Miras kavgasında kan aktı
Aynı binada oturan iki kardeş arasında miras nedeniyle çıkan silahlı kavgada kardeşlerden biri öldü.
Uşak'ta Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Sokak'ta aynı binada ikamet eden Recep Yıldırım (63) ile kardeşi Hasan Hüseyin Yıldırım (54) arasında miras meselesi yüzüdünden tartışma yaşandı.
Silahlar konuştu
Sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası araya silahın da girmeyisle iki kardeşin arasındaki kavgada kan döküldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Hüseyin Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kardeşi Recep Yıldırım ise polis ekiplerince gözaltına alındı.