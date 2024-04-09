Miras kavgası kanlı bitti

Olay, saat 18.00 sıralarında Güneşli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dursun Karaca, aralarında miras davası nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen kayınbiraderi Turan Ç. ile mezarlık ziyareti sonrası karşılaştı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine Turan Ç. otomobilinde bulunan av tüfeğini alarak eniştesi ile ablası Nazike Karaca’ya ateş etti. Kavgayı gören vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. Tüfekten çıkan saçmalarla ayağından yaralanan Nazike Karaca Tokat Devlet Hastanesine, eşi Dursun Karaca ise Tokat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Dursun Karaca yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, eşinin ise tedavisi devam ediyor. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Turan Ç.’nin ise sorgusu devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA