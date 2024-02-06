Miraç kandilini idrak ediyoruz

“İsra ve Miraç mucizesi” ismiyle anılan bu olay, Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. “İsra olayı”, Hazreti Muhammed’in bir gece Mekke’den Kudüs’e, “Miraç olayı” ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.

Namaz borcuna eda edin

İslam kaynaklarına göre, Mekke’den Medine’ye hicretten bir sene önce yaşanan “İsra ve Miraç” olayı Allah’ın, Hazreti Muhammed’in Mekke’de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor. Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah’a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve “Amenerrasulü” diye başlayan Bakara Suresi’nin son iki ayeti vahyolundu. Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed’e İsra Suresi’nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.

Müslümanlara Miraç Kandili’nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur’an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua tavsiye ediliyor. Miraç dolayısıyla açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, Mekkeli müşriklerin Müslümanlara boykot uyguladığı, Hz. Muhammed’in zor zamanlar geçirdiği bir dönemde Allah’ın İsra ve Miraç hadisesiyle bazı hakikatler göstererek Peygambere destek verdiğini söyledi. İsra’nın Kur’an-ı Kerim’de geçtiğini, Miraç’ın ise yaklaşık 45 sahabenin rivayetiyle dile getirildiğini anlatan Bozkurt, Hz. Muhammed’den önce de olan namazın Miraç gecesinde beş vakit olarak farz kılındığını hatırlattı.

Miraç mekanı zulüm altında

Hz. Muhammed’in gece yürüyüşüyle Mescid-i Haram’dan gittiği Kudüs’teki Mescid-i Aksa’nın şu an işgal altında olduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları dile getirdi: “Kudüs, birçok Peygambere yurt olmuştur. Üç din için kutsal olan Kudüs, zulüm yapan bir toplumun inisiyatifine terk edilemez. Kudüs’ün en rahat ve huzurlu olduğu dönem Müslümanların hakimiyetinin olduğu zamanlardır. Müslümanların hakimiyetinin bittiği zamanlarda oralarda zulüm ve huzursuzluk baş göstermiştir. Bugün de bunun zirvesi yaşanıyor. İnsanlık onuru, şerefi, haysiyeti ayaklar altına alınmaktadır.” Kudüs’teki zulmün bitmesi için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini belirten Bozkurt, şöyle devam etti: “Müslümanların bugün Kudüs’te, hatta Miraç hadisesinin yaşandığı noktada en temel ibadet hakları engelleniyor. Bunun bertaraf olması için Miraç gecesinde dualarımızı eksik etmememiz gerekiyor.”