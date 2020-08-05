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Aktüel

"Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi, 11 Ağustos'ta açılacak

Yeniakit Publisher
2020-08-05 16:43:02 -
"Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi, 11 Ağustos'ta açılacak

İSTANBUL (AA) - "Minyatür 2.0: Güncel Sanatta Minyatür" sergisi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi'nde 11 Ağustos'ta sanatseverlerle buluşacak.

Minyatür sanatının güncel yorumlarına odaklanan sergi Türkiye, İran, Pakistan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan'dan 14 sanatçının eserlerini bir araya getiriyor.

Azra Tüzünoğlu ve Gülce Özkara'nın küratörlüğünde hazırlanan sergide, Hamra Abbas, Rashad Alakbarov, Halil Altındere, Dana Awartani, Fereydoun Ave, Canan, Noor Ali Chagani, Cansu Çakar, Hayv Kahraman, Imran Qureshi, Nilima Sheikh, Shahpour Pouyan, Shahzia Sikander ve Saira Wasim'in eserleri görülebilecek.

Sergi, 17 Ocak 2021'e kadar ziyarete açık olacak.

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