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Dünya Minneapolis’te silahlı saldırı: İki polis dahil çok sayıda yaralı
Dünya

Minneapolis’te silahlı saldırı: İki polis dahil çok sayıda yaralı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Minneapolis’te silahlı saldırı: İki polis dahil çok sayıda yaralı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kent merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre iki polis memurunun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen silahlı saldırının ardından bölgeye çok sayıda güvenlik ve acil yardım ekibi sevk edildi.

Yetkililer, olayda iki polis memuru ile çok sayıda kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralı polislerin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yetkililer, saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında iki polis memurunun da bulunduğu çok sayıda kişinin yaralandığını belirtirken, polislerin hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığı ve daha fazla yaralının var olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.

Minnesota Valisi Tim Walz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunun hesabından yaptığı açıklamada, "Kamu güvenliği ekibimiz, bu öğleden sonra Minneapolis şehir merkezinde meydana gelen bir silahlı saldırıya müdahale ediyor. Eyalet yetkilileri, yerel kolluk kuvvetlerine destek olmak için olay yerinde bulunuyor ve daha fazla bilgi edindikçe paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

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