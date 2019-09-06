0553 313 94 23

Miniklerden Mamak zabıtasına anlamlı ziyaret

Zabıta Haftası kapsamında minik sporcular Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.

06 Eylül 2019 Cuma 10:53
Miniklerden Mamak zabıtasına anlamlı ziyaret

Zabıta Haftası kapsamında minik sporcular Mamak Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ziyaret etti.


Bu yıl 193. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Zabıta Teşkilatı’nı unutmayan minikler, zabıta ekiplerine Mamak’ta yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek, Zabıta Haftası’nı kutladı. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin halkın huzur, güven ve sağlığı için büyük bir özveriyle çalıştığını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Zabıta Teşkilatı belediyelerin aynasıdır. Sizlerden isteğim herkese eşit mesafede çalışmanızla birlikte vatandaşa her zaman duyarlı davranmanız, sevgi ve saygı içinde olmanızdır. Başta Mamak Belediyesi Zabıta Teşkilatımızın ve memleketimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için görevini özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın Zabıta Haftası’nı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 10:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kayseri’de DEAŞ üyesi bir kişi yakalandı
    1. Kayseri’de DEAŞ üyesi bir kişi..
    2. Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp..
    3. Elazığ’da FETÖ’den gözaltına alınan 4..
    4. Okulların açılıyor, seyahat sektöründe..
    5. Saç dökülmesine karşı ne yapılmalı?
    6. Denizli’de karpuz yüklü kamyonet..
    7. Odunpazarı Modern Müze kapılarını..
    8. "Şampiyonlar Ligi'ne kalarak tarih..
    9. CHP'den akaryakıt fiyatlarına..
    10. Kastamonu'da sahilde görülen flamingo..
    11. Çinlilerin kiraz ve siyah incire..
    12. Sonbaharda migren şikâyetlerini..
    13. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası..
    14. Döşemealtı Belediyesi’nden sağlıklı..
    15. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    16. Rusya'nın Robot Fedor'u bu gece..
    17. Veliler “Okul Fobisi” karşısında neler..
    18. Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 3..
    19. Kartepe Belediyesi MAKS projesi..
    20. (Özel) ‘Leyla ile Mecnun’ Devlet..
    21. A Milli Takım'ın yeni futbolcusu!
    22. Haşdi Şabi'den "hava kuvvetleri kurma..
    23. Avrupa borsaları
    24. Konyaaltı Belediyesi’nden okula sıcak..
    25. Beyşehirli milli sporcu Avrupa..
    26. Albaraka Türk’e En İyi Eğitim..
    27. Karısını öldürmeye giderken yakalanıp..
    28. Muğla'da hırsızlar sonunda bunu da yaptı
    29. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu..
    30. Sosyal medyada aranıyorlar! İhbar..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Babacan'ın partisinde deprem! İki isim yeni partiden ayrılıyor
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!