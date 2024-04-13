Miniklerden anlamlı ve örnek davranış!

Müftülüğe bağlı TOKİ Kuruluş 4-6 Yaş Kur’an kursu öğrencileri, ‘Özgür Filistin’in Yanındayız’ kampanyası dâhilinde kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını Filistin’e, ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere hazırladıkları ramazan kolilerini ise Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bilecik Şubesine bağışladı.

TDV Bilecik Şubesi adına Filistin’e göndermek üzere kumbaralarını ve dağıtılmak üzere ramazan kolilerini miniklerden teslim alan İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencilerin bu örnek davranışlarından dolayı duyduğunu memnuniyeti ifade etti.

Müftü Ali Erhun, “Filistin’deki kardeşlerinize minik ellerinizle, minik kumbaralarınızla ama kocaman yüreklerinizle destek olduğunuz için sizleri tebrik ediyorum çocuklar. Hayatınızda hep paylaşın, başkalarına yardımcı olun, arkadaşlarınıza destek olun. Böyle davranırsanız hayatınız hep bereketle dolar. Ben sizleri böyle güzel davranışlarla donatan başta öğretmenleriniz olmak üzere ailelerinizi tebrik ediyorum" dedi.

Kurs Öğreticisi Aysu Korkmaz, “Amine Hüma kızımız iki yıldan beri kursumuzda öğrendiği, namazdan sonra ettiği dualarda ve kumbarasına sadakasını atarken ettiği dualarda Filistin’deki kardeşlerine oyuncak göndermeyi istedi. Sadaka kumbaramızı müftülüğe teslim edeceğimizi öğrenince o da hazırladığı oyuncaklarını getirdi ve kendi elleriyle Müftü Hocamıza teslim etti. Böylelikle iki yıldır hayalini kurduğu oyuncak bağışı isteği gerçekleşmiş oldu. Tabi bu davranışı bizi hem duygulandırdı hem de mutlu etti” dedi.

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