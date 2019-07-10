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Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

Amasya’da, Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı

Amasya’da, Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası başladı.


Amasya Kapalı Spor Salonu’nda start verilen Minikler İl Karmaları Hentbol Türkiye Şampiyonası’na 16 şehirden 16 kız, 16 erkek toplam 32 takım katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şampiyonanın ilk karşılaşması kadınlar Sivas İl Karması ile Ordu İl Karması arasında yapıldı.


Şampiyona hakkında bilgi veren Hentbol Federasyonu Teknik Kurul Üyesi Mustafa Gödek, “Türkiye Şampiyonası’nda gelecek senenin alt yapısındaki çocukları burada denemek, görmek ve buradaki çalışmaları yıl boyunca desteklemek amacıyla yapılıyor. Buraya katılan takım sayısı 32. 16 kız, 16 erkek takımı var çeşitli illerden. Bugün başlıyor ve ayın 14’ünde bitecek bu yarışma. 608 sporcu var burada, teknik heyetle birlikte 900 kişilik bir kafileyi misafir ediyoruz şu anda Amasya’da" dedi.


Şampiyonanın ilk karşılaşmasında Ordu İl Karması, Sivas İl Karmasını 11-1 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 11:49
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