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Kültür - Sanat Minikler hayallerini kitapta topladı
Kültür - Sanat

Minikler hayallerini kitapta topladı

Yazdıkları hikâyelerle hayallerini anlatan Sivas Muhsin Yazıcıoğlu İlkokulu öğrencileri kitap çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-30 12:34:00 -
Minikler hayallerini kitapta topladı

“Hikayelerimiz” adlı kitap "Hayallerim Kelimelerimde" Projesi çerçevesinde hayata geçirildi. Kurdukları hayalleri kelimelerle buluşturarak hikâye yazan minik yazarlar, ilk yazarlık deneyimini yaşadıkları hikâye kitabını İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'a hediye etti. Okul Müdürü Hulusi Sayıcı ve Sınıf Öğretmeni Selma Mercan Temizsu ile birlikte Aslan'ı ziyaret eden öğrenciler Tarık Çıbıkçı ve Yağmur Nisa Evci, yazdıkları hikâyeler hakkında bilgi verdi. Kitapta eseri bulunan tüm öğrencileri tebrik eden Aslan ise "Sizler belki de geleceğin önemli yazarları arasında yer alacaksınız. Okumaktan ve yazmaktan asla vazgeçmeyin. İyi bir yazar olmak için çok okumalı ve kendinizi geliştirmelisiniz" dedi.

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