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Minik yüzücülerin sertifika heyecanı

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu, yüzme branşındaki minik yüzücülerin katılım sertifikalarını almalarının ardından sona erdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
Minik yüzücülerin sertifika heyecanı

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulu, yüzme branşındaki minik yüzücülerin katılım sertifikalarını almalarının ardından sona erdi.


6-17 yaş aralığındaki çocuklar, farklı branşlardaki uzman eğitmenlerden aldıkları 2.5 aylık bir eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının mutluluğunu aileleriyle paylaştılar.


Sefa Güllük: “Sporcularımız hedeflerine ulaştılar”


Anadolu Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Antrenörü Sefa Güllük, Yaz Spor Okuluna katılan bütün sporcuların yüzme temel eğitimi açısından hedeflerine ulaştıklarını belirti. Sefa Güllük, konuşmasının devamında ise şöyle konuştu: “Yaz dönemi boyunca birçok sporcu eğitim gördü. Eğitim gruplarımız içerisinde yüzme bilmeyen ve teknik gelişim için gelen grupların yanı sıra performans antrenmanı yapan sporcularımız da vardı. Velilerden ve sporculardan olumlu dönüşler aldık. Tüm sporcularımız hedeflerine ulaşıp kendilerini geliştirmeyi amaçlıyordu. Hepsi de yüzme temel eğitimi açısından hedeflerine ulaştılar. Yüzme bilmeyen gruplarımız su üzerinde durup, malzemeli ve malzemesiz durabilecek durumda çalışmalar yaptılar. Az bilen olarak nitelendirdiğimiz gruplarımız da teknik gelişmelerini tamamladılar.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:29
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