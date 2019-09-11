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Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu

- Balkan Yelken Şampiyonası'nda 12 yaş altı optimist kategorisinde yarışan Türk sporculardan Ali Poyraz Özdemir birinci, Kutsal Güneş Kurnaz ise ikinci oldu

11 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
Minik yelkenciden Balkan şampiyonluğu

ANKARA (AA) - Balkan Yelken Şampiyonası'nda 12 yaş altı optimist kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Ali Poyraz Özdemir, yarışı ilk sırada bitirdi.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadağ’ın Tivat kentinde düzenlenen Balkan Şampiyonası tamamlandı.

12 yaş altı optimist kategorisinde yarışan milli sporculardan Ali Poyraz Özdemir birinci, Kutsal Güneş Kurnaz ise ikinci oldu.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 12:09
  1. Ali Poyraz Özdemir
  2. Balkan Yelken Şampiyonası
  3. Kutsal Güneş Kurnaz
  4. Yelken

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