Minik yazarlar onkoloji hastaları yararına kitap yazdı

Afyonkarahisar’da biri işitme engelli 3 minik yazar onkoloji hastaları yararına kitap yazarak fuarda sergilediler.

Afyonkarahisar 2. Kitap Fuarı onlarca ulusal ve yerel yazarı okuyucularla buluştururken fuarın en çok ilgi göreni ise ilkokul öğrencileri minik yazarlar oldu. Biri işitme engelli üç minik yazar, onkoloji hastaları yararına yazdıkları kitapları için Kitap Fuarında imza günü düzenlediler. Afyonkarahisar 2. Kitap Fuarı Koordinatörü Mehmet Abdioğulları, 36 minik yazarın fuarda okuyucularla buluştuğunu söyleyerek bilgiler verdi. Abdioğulları, “Valimiz Mustafa Tutulmaz’ın gayretleri ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlatmış olduğu seferberlikle Afyon Kitap Fuarını diğer fuarlardan ayıran en önemli özellik olarak 36 tane minik yazarımızın kitaplarının çıkmış olması, valiliğimiz tarafından bastırılmış ve bu kitap fuarında minik yazarlarımız kitaplarını imzalıyor. Aslı Nur kendi hikayesini yazdı. Kardeşimiz işitme engelli olmasına rağmen güzel bir eser, güzel bir kitap ortaya çıkardı. Mehmet ise şiirleriyle kitabını bastırdı. Şiirler, resimler, arkadaşlarını çizmiş olduğu karikatürlerle kitabını bastırdı. Muhammed Ali ise Ali’nin Öyküsünü yazdı. Böyle 36 tane bizim minik yazarımız geleceğimizin teminatı olarak hem kitap okumaya, hem de yazmaya başladılar, bu anlamda bu işe gayret veren anne ve babalara, öğretmenlere ve bu yavruları eğitim dünyasında belli bir noktaya sürüklemeye çalışan tüm milli eğitim camiasına çok teşekkür ediyorum. Bu bir şehrin, başarısıdır. Bu tek başına olmadı. Başta sayın valimiz, belediyemiz, belediye başkanlarımız ilçe kaymakamlarımız, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, Afyon Milli Eğitim Müdürümüz organize bir komisyon oluşturdu. Bu komisyonla, sağlıklı bir taşıma sistemi oluşturarak bütün okulların öğrencilerinin buraya gelerek kitapla tanışmaları sağlandı” dedi.

İşitme engelli minik yazar onkoloji hastaları için kitap yazdı

Arkadaşlarıyla birlikte hikaye kitabını hazırlayan işitme engelli Aslı Nur Kartal, “Bir tane hikaye yazdım. Çok güzel hikaye yazdım. Kitap yazmak çok güzel bir duygu. Herkes okusun” ifadelerini kullanırken,

başka bir minik yazar Mehmet Kaşıkçı ise onkoloji hastaları yararına yazdıkları kitabın içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı ‘Güçlü Lider’ şiirinin de yer aldığını söyledi. Kaşıkçı, “Bu bizim kitabımız, içinde herkesin kendi el yazıları var. Benim iki tane bunun içinde hikayem var. Birisi Cumhurbaşkanına yazdığım hikaye, ikincisi de ‘Yoldaki Minik.’ ‘Güçlü Lider’i de kendim yazdım. Bu kitabı yazmak bizim için. ‘Küçük Lider’ şiirini Cumhurbaşkanıma hediye ettim. Yazdığımız kitabın gelirleri onkoloji hastalarına bağışlanacak” diye belirtti.

Muhammed Ali Güvenel ise kitapta arkadaşlarıyla birlikte yazdıkları eserler olduğunu belirterek imza gününden dolayı da çok mutlu olduklarını ifade etti.

80 bin ilkokul öğrencisi kitap ve yazarlarla buluştu

Fuar Proje Müdürü Tahsin Külcüoğlu, 80 bin öğrenciyi fuarda kitapla ve yazarlarla buluşturduklarını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Afyonkarahisar’a bu fuarı kazandırdığımız için çok mutluyuz. Yaklaşık 185 yayınevi var fuar alanında, 200’e yakın yazarımız var, ünlü yazarımız. Bunlardan en çok gurur verici olanı 50 tanesi minik yazarlardan oluşmakta. Okullardan büyük bir ilgi var. Toplam 134 bin öğrencimiz var, taşıyabildiğimiz öğrenci sayısı 80 bin. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz çok mutlu. Fuar alanının içerisinde en uygun 2 liradan başlayarak, en pahalı 20 liraya kadar kitaplarımız mevcut. Ünlü yazarlarımızla çocuklarımız buluşturuyoruz.”