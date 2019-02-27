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Minik taraftarlardan küfre karşı slogan: ’Kötü Söz Söyleme, Ağzını Kirletme’

Samsun’da ilkokul 3.

27 Şubat 2019 Çarşamba 14:33
Minik taraftarlardan küfre karşı slogan: ’Kötü Söz Söyleme, Ağzını Kirletme’

Samsun’da ilkokul 3. sınıf öğrencileri, Yılport Samsunspor futbolcuları ve yöneticileriyle bir araya geldi. Öğrenciler, kırmızı-beyazlıların, ’Küfür Etme, Futbolu Kirletme’ sloganını ’Kötü Söz Söyleme, Ağzını Kirletme’ sloganıyla birleştirerek toplumun geneline yaymak istiyor.


Sakarya İlkokulu 3-D ve 3-E sınıfı öğrencileri ile sınıf öğretmenleri Afife Boyar ve Derya Sağlam’ın oluşturduğu ’Değişim Bir Adımla Başlar’ projesi kapsamında Yılport Samsunspor Başkan Yardımcısı Emin Kar, Basın Sözcüsü Suat Çakır ve oyuncularından Enes İslam İlkin ile kaleci Nurullah Aslan minik öğrencilerle buluştu.


Sakarya İlkokulu Müdürü Mehmet Saka’nın da bulunduğu etkinlikte öğrenciler kendi imkanlarıyla aldıkları Samsunspor formalarını, Enes İslam İlkin ve Nurullah Aslan’a imzalattı. Ardından okul müdürü Mehmet Saka, oyunculara, başkan yardımcısı Emin Kar ve Basın Sözcüsü Suat Çakır’a nazar boncuğu hediye etti. Emin Kar ve Suat Çakır ise Mehmet Saka’ya forma ve projeyi gerçekleştiren öğretmenler Afife Boyar ve Derya Sağlam’a atkı hediye etti.


Futbolcuların okulu ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirten Mehmet Saka, “Öğrencilerimiz satın aldıkları formalarla takımlarına sahip çıkmışlardır. Böylece Samsunsporumuzun ‘Küfür Etme, Futbolu Kirletme’ projesine destek olmak amacıyla ‘Kötü Söz Söyleme, Ağzını Kirletme’ diyerek bu projeyi toplumun her kesimine yaymak istiyoruz” dedi.


Öğrencilerin ilgisinden çok memnun kaldıklarını belirten Suat Çakır ise, Bodrum Belediyesi Bodrumspor maçına kadın öğretmenleri ve öğrencileri davet etti.


Ziyaretin sonunda minik öğrenciler Samsunsporlu futbolculardan imza alma yarışına girişince kısa süreli bir izdiham yaşandı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 14:33
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