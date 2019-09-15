0553 313 94 23

Minik sporcular, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 9-11 yaş aralığındaki minik sporcular güreş, taekwondo, karate ve wushu dallarında yaptıkları antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.

15 Eylül 2019 Pazar 14:41
Minik sporcular, Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 9-11 yaş aralığındaki minik sporcular güreş, taekwondo, karate ve wushu dallarında yaptıkları antrenmanlarla Türkiye Şampiyonası’na hazırlanıyor.


Şuhut Şehir Stadyumunda 9-11 yaş aralıklarındaki minik sporcular, güreş, taekwondo, karate ve wushu branşlarındaki spor dallarında gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası’na öğretmenleri Aynur Karataş ve Tolga Karataş önderliğinde antrenmanlarına devam ediyor. Türkiye Şampiyonası’na özverili bir çalışma sistemi ile devam eden minik sporcular mücadeleci kimlikleriyle öğretmen ve yöneticileri bir hayli sevindiriyor. Ayrıca Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Eroğlu’da minik sporcuları antrenmanlarında yalnız bırakmadı.


Güreş dalında antrenmanlarını sürdüren Mert Eşit konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kaymakam beye çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra belediyemize, belediye başkanımıza ve ayrıca herkesi buraya buyuruyoruz. Ondan sonra böyle teşekkür ediyoruz herkesi buraya davet ediyoruz. Türkiye Şampiyonası’na Nisan ayında katılacağız" dedi.


Karate sporuyla ilgilenen Zeynep Ceylan ise, "Karate kursumuz iyi gidiyor. İlk olarak karate’de antrenman yapıyoruz sonra hareketler çalışıyoruz. Cumartesi günleri de buraya geliyoruz beşli koşuyoruz hareketlere çalışıyoruz tekrar sonra antrenman yapıyoruz eğleniyoruz yani. Türkiye Şampiyonasına on beş tatillerde katılacağız. Başarılı bir şekilde Türkiye Şampiyonası’ndan Şuhut ilçemize döneceğiz" diye konuştu.


Karate antrenörü Aynur Karataş, çocuklarla birlikte güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Cumartesi günleri saat 08.00’da stadyumda karate, wushu ve güreş hocalarımızla birlikte çocuklarla birlikte antrenman yapıyoruz. Daha sonra halat yarışı oluyor. Çabukluk kazanıyorlar çocuklar kuvvet kazanıyorlar antrenman dışında spor yapınca. Tüm Şuhut halkını bekliyoruz. Tüm öğrencileri bekliyoruz. Ocak ve Mart aylarında maçlarımız olacak inşallah onun için çocuklarımız madalya alacaklar güveniyorum hepsine tek tek Şuhut halkına armağan edeceğiz inşallah teşekkür ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 14:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları
    1. Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları
    2. Aksaray'da kuyuya düşen koyun kurtarıldı
    3. Kazada ağır yaralanan traktör sürücüsü..
    4. Sivas’taki atlı cirit müsabakaları..
    5. Çünür’de yarım asırdır devam eden..
    6. Bakanlık harekete geçti! Küle dönen..
    7. Niğde Eczacı Odası Başkanı Nihat..
    8. Türkiye Rallisi'nin galibi Ogier
    9. Başkan Soyer: "İzmir kırsal..
    10. Serdar Adalı’nın annesi toprağa verildi
    11. Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası..
    12. Bulgaristan'da “Biber Festivali”
    13. Minik sporcular, Türkiye..
    14. Aç karnına yapmamanız gerekenler!
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı..
    16. İsmail Kılıçarslan firari Can Dündar’ı..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan startını..
    18. Çevik kuvvet köprülü kavşağı trafiğe..
    19. Seferihisar’da sünnet şöleni
    20. Gazeteci Duru son yolculuğa uğurlandı
    21. Dünya Ralli Şampiyonası’nın 11. ayağı..
    22. Başkan Okay, “Geleceğimiz olan..
    23. Tunus cumhurbaşkanlığı adaylarından..
    24. Aliağa Belediyesi spor okulları..
    25. Van Büyükşehir Belediyesinden ’işçi..
    26. THY yurt içi aktarmalı uçuş nasıl..
    27. Kulüp Başkanı Mustafa Karakaş: “Şehrin..
    28. Aksaray’da 381 adet tarihi eser ele..
    29. Gazeteci Şevki Yıldırım ölümünün 2...
    30. İstanbul'da okul çevrelerinde denetim
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    Selçuk Bayraktar canlı yayında açıkladı: Dünyanın en moderni olacak
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu da bir darbe girişimidir
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir