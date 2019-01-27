Minik satranççının büyük hedefi





ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'de kendi yaş kategorisinde ELO (Satrançta yetenek düzeyini ölçmek için kullanılan derecelendirme yöntemi) ve Ulusal Kuvvet Derecesi'nde (UKD) ilk sırada yer alan 9 yaşındaki Arda Çamlar, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Kreşte 4,5 yaşında öğrendiği satranca zekasını geliştirmek için devam eden Arda Çamlar, 8 yaşında Türkiye küçükler şampiyonu oldu.

Türkiye'yi geçen sene Romanya'da düzenlenen Dünya Okullar Şampiyonası'nda temsil eden ve 5. olan Arda, il birincilikleri, ilçe birincilikleri elde etmesinin yanı sıra İzmir Açık'ta derece ve Apaydın Satranç Ligi en küçük oyuncusu olarak artı UKD ve ELO puanı kazandı.

Arda, 1867 UKD ve 1851 ELO puanı ile Türkiye'de kendi yaş grubunda ilk sırada yer alıyor.





- Hedef Magnus Carlsen





Milli sporcu Arda Çamlar, gözüne Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) dünya sıralamasının zirvesindeki Norveçli Magnus Carlsen'i kestirdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk katıldığı turnuvaların kötü geçtiğini ve çok üzüldüğünü aktaran Arda, "Profesyonel olmaya başlayınca işler iyiye gitti. Şu anda Dünya Okullar ve Avrupa Gruplar beşincisiyim. Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldum. ELO puanım 1851'e geldi. UKD puanım da 1867'ye ulaştı. Usta adayı olabilmek için 2200 ELO puanım olmalı. Bundan sonraki hedefim dünyanın en iyi oyuncusu Magnus Carlsen'i yenmek. Onu örnek alıyorum. Sürekli hocam ve annemle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





- Satranç başarısıyla gelen burs





Satrançla sosyal çevresinin geliştiğini, hesap gücünün arttığını vurgulayan Arda Çamlar, okuldaki başarısının da yükseldiğini kaydetti.

Satranca ilk başladığında karşı olan babasının, derece yapmaya başladığında kendisine destek verdiğini belirten Arda, "Satranç sayesinde birçok okuldan burs kazandım ama öğretmenimi sevdiğim için okulumu değiştirmedim." diye konuştu.