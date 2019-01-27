0553 313 94 23

Minik satranççının büyük hedefi

- 9 yaş kategorisinde Türkiye şampiyonu Arda Çamlar, Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) dünya sıralamasının zirvesindeki Norveçli Magnus Carlsen'i yenmeyi istiyor- Milli sporcu Arda Çamlar:"Hedefim dünyanın en iyi oyuncusu Magnus Carlsen'i yenmek"- "Satranç sayesinde bayağı okuldan burs kazandım ama öğretmenimi sevdiğim için okulumu değiştirmedim"

27 Ocak 2019 Pazar 11:21
Minik satranççının büyük hedefi


ANTALYA (AA) - SİNAN ÖZMÜŞ - Türkiye'de kendi yaş kategorisinde ELO (Satrançta yetenek düzeyini ölçmek için kullanılan derecelendirme yöntemi) ve Ulusal Kuvvet Derecesi'nde (UKD) ilk sırada yer alan 9 yaşındaki Arda Çamlar, gözünü dünya şampiyonluğuna dikti.

Kreşte 4,5 yaşında öğrendiği satranca zekasını geliştirmek için devam eden Arda Çamlar, 8 yaşında Türkiye küçükler şampiyonu oldu.

Türkiye'yi geçen sene Romanya'da düzenlenen Dünya Okullar Şampiyonası'nda temsil eden ve 5. olan Arda, il birincilikleri, ilçe birincilikleri elde etmesinin yanı sıra İzmir Açık'ta derece ve Apaydın Satranç Ligi en küçük oyuncusu olarak artı UKD ve ELO puanı kazandı.

Arda, 1867 UKD ve 1851 ELO puanı ile Türkiye'de kendi yaş grubunda ilk sırada yer alıyor.


- Hedef Magnus Carlsen


Milli sporcu Arda Çamlar, gözüne Dünya Satranç Federasyonu (FIDE) dünya sıralamasının zirvesindeki Norveçli Magnus Carlsen'i kestirdi.

AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk katıldığı turnuvaların kötü geçtiğini ve çok üzüldüğünü aktaran Arda, "Profesyonel olmaya başlayınca işler iyiye gitti. Şu anda Dünya Okullar ve Avrupa Gruplar beşincisiyim. Türkiye Şampiyonası'nda da birinci oldum. ELO puanım 1851'e geldi. UKD puanım da 1867'ye ulaştı. Usta adayı olabilmek için 2200 ELO puanım olmalı. Bundan sonraki hedefim dünyanın en iyi oyuncusu Magnus Carlsen'i yenmek. Onu örnek alıyorum. Sürekli hocam ve annemle çalışıyorum." ifadelerini kullandı.


- Satranç başarısıyla gelen burs


Satrançla sosyal çevresinin geliştiğini, hesap gücünün arttığını vurgulayan Arda Çamlar, okuldaki başarısının da yükseldiğini kaydetti.

Satranca ilk başladığında karşı olan babasının, derece yapmaya başladığında kendisine destek verdiğini belirten Arda, "Satranç sayesinde birçok okuldan burs kazandım ama öğretmenimi sevdiğim için okulumu değiştirmedim." diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 11:21
  1. Antalya
  2. Arda Çamlar
  3. Magnus Carlsen
  4. Satranç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı İhvan'dan ayrıldı
    1. Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı..
    2. Fenerbahçe'nin rakibi Evkur Yeni..
    3. Dâvâ adamı Sevim dualarla uğurlandı
    4. Mersin'de hortum seraları yıktı
    5. Süresiz nafaka çocukları vuruyor
    6. 5 gündür kayıptı! Korkunç haber geldi
    7. 3 terör saldırısının işbirlikçileri..
    8. Bakan Soylu'nun koruma ekibi yolda..
    9. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "23..
    10. "Sigara haramdır" diyen Erbaş..
    11. Otobüste rahatsızlanan yolcuyu şoför..
    12. Memur-Sen'den "Kamuda Sözleşmeliliğe..
    13. Aranan FETÖ firarisi Adana'da enselendi
    14. İran’dan Polonya’daki zirveye "fitne"..
    15. AYM ‘hak ihlali’ diyor, yerel mahkeme..
    16. Minik satranççının büyük hedefi
    17. Doğal gaz ithalatında büyük düşüş
    18. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    19. Galatasaray'da divan kurulu olağanüstü..
    20. Kırklareli'nde 16 düzensiz göçmen daha..
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Erdoğan'dan Türk üssüne saldırıyla ilgili flaş açıklama: Uçaklarımız kalkınca...
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    İngiltere Venezuela'nın altınlarına el koydu
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı
    Venezuela'da gizli görüşme ortaya çıktı