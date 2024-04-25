Minik protestoculara dondurma sürprizi

Tüm dünyada işgal rejiminin gerçekleştirdiği katliam ve soykırıma sessiz kalmamak, ekonomik destek sağlamamak adına başlatılan işgal rejimi menşeili ürünlere yönelik boykot çalışması ses getirerek büyümeye devam ediyor.

Geçtiğimiz cuma günü öğle saatlerinde Ümraniye'de kaydedilen "boykot protestosu" takdirle karşılanmıştı. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde Ümraniye Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda öğle arasında bahçede oynayan çocuklar, işgal rejimine verdiği destekten dolayı boykot listesinde bulunan dondurma markasının kamyonunu görünce protesto etmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrasında yerli dondurma markası Baniddo da çocukları kutlayarak, onlara sürpriz yapacağını açıklamıştı.

Firma yetkilileri bugün okula gelerek duyarlı davranışlarından dolayı çocukları hem tebrik etti hem de verdikleri sözü tutarak dondurma hediye etti.

"Yerli ve milli bir firma olarak Gazze için kalbi atan minik yüreklere ufak bir jest yapmak istedik"

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaptıkları anlamlı çalışma sonrasında İLKHA muhabirine konuşan Baniddo Dondurma Yetkilisi Yasin Ezer, "Bir süredir sosyal medyada gündeme gelen bir görüntü var; hepimiz izledik, gayet keyiflendik. Boykot bilincine sahip çocukları görmek bizi sevindirdi. 7 Ekim'den bu yana süregelen saldırılara karşı çocuklarımızda bir boykot bilinci var. İşgal rejimine açıktan destek veren bir firmaya karşı çocukların çok haklı tepkisine şahit olduk. Bizler de yerli ve milli bir firma olarak Gazze için kalbi atan minik yüreklere ufak bir jest yapmak istedik. Bugün Baniddo Dondurmaları olarak okulumuzdaki tüm öğrencilere dondurma ikramında bulunduk. Çocuklarına boykot bilincini aşılayan tüm anne ve babalara teşekkür ediyoruz. Boykot bilinci ülkemizdeki tüm çocuklara dalga dalga yayılacak şekilde büyümelidir." dedi.