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Minik öğrencilerden turşu ile yardım

Yaşları 4-6 arasında değişen İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri, kurdukları turşuları satarak elde ettikleri geliri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 15:34
Minik öğrencilerden turşu ile yardım

İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri kendi kurdukları turşuları satarak buradan elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladı.

Yaşları 4-6 arasında değişen İSTEK Uluğbey Anaokulu öğrencileri, mutfak etkinliği dersinde örnek bir çalışmaya imza attılar. Öğrenciler, düzenli olarak yaptıkları mutfak etkinliklerinde bu ay turşu kurmayı öğrendi. Kendi kurdukları turşuları öğretmenlerine ve ailelerine satan öğrenciler, elde ettikleri geliri Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışladı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 15:34
  1. İSTEK Uluğbey Anaokulu
  2. Minik öğrenciler
  3. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği
  4. Turşu yardımı
  5. örnek davranış

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