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Minik öğrenciler için uyum haftası başladı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı uyum haftası, bugün ders zilinin çalması ile başladı.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:29
Minik öğrenciler için uyum haftası başladı

2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı uyum haftası, bugün ders zilinin çalması ile başladı. Öğretmenleriyle ve velileriyle sınıfa gelen çocuklar birbirleriyle tanıştı. Gözyaşlarını tutamayan bazı öğrencilerin ise yardımına velileri koştu.


2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı’nda anaokulu, ilkokul 1’inci sınıf, 5’inci sınıf ve 9’uncu sınıf öğrencileri için uyum haftası bugün başladı. Sabah saatlerinde velileriyle birlikte Kağıthane Çağlayan’daki Ziyapaşa İlkokuluna gelen çocuklar, okulun girişinde öğretmenleriyle buluştu. Öğretmenler ilk olarak minik öğrencileriyle konuştu. Daha sonra miniklerin ellerinden tutan öğretmen, öğrencileri sınıfa götürdü. Sınıfta yoklama alan öğretmen, hem çocuklarla tanıştı hem de diğer çocuklarla tanışmasını sağladı. Öğrencilerin derste ve teneffüs zili çalınca ne yapması gereğini anlatan öğretmen, ailelere de bilgilendirme yaptı. Uyum süreci kapsamında okula velisiyle gelen ve gözyaşlarının tutamayan küçük kız öğrenciyi de annesi teselli etti.



“İki günlük adaptasyon sürecimizde böyle alışmaya çalışacağız”


Yeğenini okula götüren Kübra İskender, “Bugün okulun ilk günü, yeğenimi okula götürdüm. Şimdi onun ilk heyecanını güzel bir eğitim ve öğretim hayatının başlangıcında heyecanını yaşıyoruz. Onunla beraber vakit geçiyoruz, alışmaya çalışıyoruz. İki günlük adaptasyon sürecimizde böyle alışmaya çalışacağız” dedi. Kerem Akdeniz ise “Burası güzel, sevdim. Her gün geleceğim” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:29
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