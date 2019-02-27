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Minik öğrenciler için bilim ve sanat sınıfı açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir anaokulunda minik öğrenciler için Bilim ve Sanat sınıfı açıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
Minik öğrenciler için bilim ve sanat sınıfı açıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir anaokulunda minik öğrenciler için Bilim ve Sanat sınıfı açıldı.


İlçenin Şirinkuyu Mahallesinde bulunan ve 150 öğrencinin eğitim gördüğü Şirinkuyu Anaokulu idaresi tarafından, minik öğrencilerin temelden bilim ve sanata yönlendirmek ve sevdirmek amacıyla Bilim ve sanat sınıfı kuruldu. Bilim sınıfının açılışını Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, eşi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu beraber gerçekleştirdi. Açılış sonrasında, minik öğrencilerle birlikte sınıfı gezen ilçe kaymakamı ve eşi, sınıfın kurulması nedeniyle öğrencilere pasta kesip, ikram etti. Bilim sınıfı ile ilgili açıklamada buluna Şirinkuyu Anaokulu Müdürü Mesut Mertoğlu, "Açılışını yaptığımız Bilim Sınıfıyla, en önemli erken çocukluk dönemi olan okul öncesi çağındaki çocuklarımızı Bilimle buluşturmaya niyetlendik ve bu anlamda oluşturduğumuz Bilim sınıfını, beş farklı alana yaydık. Bunlar coğrafya bilimleri, yer köre, bitki botanik, sanat merkezi, hayvan bilimi, anatomi bilimi ile uzay ve teknoloji bilimden oluşuyor.Çocukların bu yaşta bilimle buluşmalarının ilerdeki yaşamlarında çok olumlu sonuçların vereceğine inanıyoruz ve okul öncesi eğitimin yalnızca oyun ve kağıt boyama olayından çıkarıp çocuklarımızı daha erken yaşta bilimle buluşturmak istedik ve bu sınıfı kurduk" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:40
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