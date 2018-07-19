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Minik Leyla'nın babası konuştu!

Tüm Türkiye'yi yasa boğan minik Leyla'nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Konuyla ilgili Leyla Aydemir'in babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Kimseyi suçlamamız yersiz olur" ifadelerini kullandı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 19:21
Minik Leyla'nın babası konuştu!

Türkiye'yi sarsan cinayette minik Leyla'nın kuzeni Mehmet Aydemir tutuklandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Leyla'nın babası, "Dosyada gizlilik kararı var. Bir kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"RESMİ AÇIKLAMANIN YAPILMASINI BEKLİYORUM"

Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili bir kişinin tutuklanmasının ardından açıklama yapan baba Nihat Aydemir "Dosyada gizlilik kararı var. Ne olduğunu bu kişinin hangi delillerle tutuklandığını bilmiyoruz. Resmi açıklamanın yapılmasını bekliyorum. Resmi açıklama yapıldıktan sonra gereken açıklamayı ben de yapacağım. Bir kimseyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

CİNAYETİ KUZENİ Mİ İŞLEDİ?

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında Leyla'nın kaybolduğu ve daha sonra cesedinin bulunduğu köyde aramalar ve gözaltına alınanlar oldu. Gözaltına alınanlardan, daha önceden sosyal medyada 'Leyla'nın katili amcası çıktı' haberlerinde adı geçen ve baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA YAPILDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Leyla Aydemir soruşturmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 4 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan üçünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi. Bir kişi kasten öldürme suçundan tutuklandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"2015 doğumlu Leyla AYDEMİR'in 15/06/2018 tarihinde Ağrı ili Bezirhane köyünde kaybolması ve 02/07/2018 tarihinde ölü bulunması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 4şüpheli 14/07/2018 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan 3 şüpheli mevcutdelil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 şüpheli ise Ağrı Sulh Ceza Hakimliğinin kararına istinaden 18.07.2018 tarihinde kasten öldürme suçundan tutuklanmıştır. Olaya ilişkin soruşturma tüm yönleriyle hassasiyetle sürdürülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur"

 

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 19:21
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  4. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı
  5. Leyla Aydemir

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