SON DAKİKA
İSLAM Minik kalpler için anlamlı gün! Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi
İSLAM

Minik kalpler için anlamlı gün! Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Minik kalpler için anlamlı gün! Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi

Diyarbakır Çermik'te 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim alan 5 öğrenci için Kur’an-ı Kerim’e geçme merasimi düzenlendi.

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde 4-6 yaş Kur’an kursunda eğitim gören öğrenciler için duygu dolu bir tören gerçekleştirildi.

 

Çermik İlçe Müftülüğüne bağlı merkez 4-6 yaş Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören 5 öğrenci için Kur'an-ı Kerim'e geçme merasimi düzenlendi. İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan'ın katılımıyla düzenlenen programda minik öğrenciler Kur'an tilavetinde bulunup ilahiler okudu. Müftü Kızılarslan, minik öğrenciler ile onlara rehberlik eden hocaları tebrik ederek bir ömür boyu Kur'an-ı Kerim'in gölgesinde yaşamalarını temenni etti.

