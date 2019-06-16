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Minik gurmelerin iştahlarını kabartacak 5 tarif

9-12 ay arası bebeklerin bayıla bayıla yiyecekleri birbirinden leziz 5 tarifi sizler için derledik.

16 Haziran 2019 Pazar 19:01
Minik gurmelerin iştahlarını kabartacak 5 tarif

Bebekler ilk 6 ay, anne sütü yeterli olması durumunda bu önemli gıdayla beslenmeli. 6. ay itibariyle ise ek gıdaya yavaş yavaş başlanmalıdır. Bebekler önceleri basit lezzetlerle tanışırken zamanla karmaşık tatları da deneyimleyebilirler. Anneler minik bebekleri için her gün farklı tariflere ihtiyaç duyabilir. Siz de bu durumdaysanız ve "Bebeğime bugün ne pişirsem?" diyorsanız; bu tarifler fazlasıyla işinize yarayacak.

1. Tavuk çorbası

Malzemeler

  • Bir parça tavuk göğsü
  • Çeyrek çay bardağı tel şehriye
  • 1 adet patates
  • 1 adet havuç

Tüm malzemeleri güzelce kaynatın.

Ardından blendardan geçirdiğiniz çorbayı ılınınca bebeğinize içirebilirsiniz.

2. Mercimek çorbası

Salça ve tuz eklemeden her zamanki yönteminizle evladınıza mercimek çorbası hazırlayabilirsiniz. Uzmanlar bebeklerin 8. aydan sonra mercimekle tanışmasında bir sakınca görmüyor. Ancak ek gıdaya geçer geçmez tavsiye edilmiyor. Malum mercimek gaz yapıyor.

3. Kabak köftesi

Malzemeler

  • Yarım adet kabak
  • 1 yemek kaşığı kadar kıyma
  • Yumurta sarısı
  • Yarım yemek kaşığı galeta unu
  • Zeytinyağı 

Öncelikle kabakları rendeleyin.

Sonrasında kıymanın içerisine bir adet yumurta sarısı ve rendelen kabakları ekleyip güzelce yoğurun.

Son olarak karışıma galeta unu serpip, köftelere şekil verin.

Çok az zeytinyağında köfteleri kızartın.

4. Bulgur pilavı

Bulgur pilavını soğansız, bibersiz ve salçasız pişirmelisiniz. Yani az yağda kavrulan bulguru biraz lapa olarak pişirmeniz gerekiyor. Arzu ederseniz bulgur pilavınıza patates ve havuç da ilave edebilirsiniz. "Küçücük bebek bulgur pilavı yer mi?" sorusu zihninizde yankılanıyor olabilir. Evet, iyice yumuşayan pilavı yavrunuza verebilirsiniz. Elbette, dikkatli olmanız önemli. Tabi ki koca bir kaşık dolusu bulguru çocuğun ağzına tıkmamalısınız. Bulguru adeta taneyle sayıp öğle minik yavrunuzun ağzına götürebilirsiniz. Tecrübeyle sabit!

5. Peynirli omlet

Malzemeler

  • 1 ince dilim tuzsuz peynir
  • 1 adet yumurta sarısı
  • Zeytinyağı 

Öncelikle peynir ve yumurta sarısını iyice çırpıyorsunuz.

Az miktarda yağı tavaya dökün.

Yağ hafif ısınınca yumurtayı tavaya boşaltın.

Yumurtayı karıştırarak pişirmeniz önemli. Omlette çiğ kalmış hiçbir yer olmamalı.

 

 

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 19:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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