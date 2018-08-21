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Minik Evrim'i arama çalışmaları bayramda da sürdürüldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz sabahı kardeşiyle oynarken kaybolan minik Evrim'i arama çalışmalarına bayramda da devam edildi.

21 Ağustos 2018 Salı 16:32
Minik Evrim'i arama çalışmaları bayramda da sürdürüldü

Tokat'ın Turhal ilçesinde 10 Temmuz sabahıda yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 3,5 yaşındaki Evrim Atış'ı arama çalışmaları bayramda da sürdürülüyor. 43 gündür kayıp olan minik Evrim'i arama çalışmalarından henüz bir sonuç alınabilmiş değil.

Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü Evrim Atış, 10 Temmuz günü sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti. Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi.

Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti. Bunun üzerine aile fertleri, çevrede arama yaptı; ancak Evrim'i bulamadı. Evrim'e ulaşılması için komşulardan yardım istenip, jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerce küçük çocuğun gidebileceği, düşmüş olabileceği her yere bakıldı; ancak Evrim, 43 gündür yapılan tüm aramalara rağmen bulunamadı.

ANNE VE BABA TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, 23 Temmuz günü, çelişkili ifadeler veren Evrim'in annesi Dilek ve babası Burhan Atış, tutuklanarak, Zile Cezaevi'ne konuldu. Burhan Atış'ın, kayıp kızı için "Traktörden düşüp, öldü; gömdüm" dedikten sonra ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp, gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, aramalarını noktasal olarak yapmaya başladı. Belirlenen noktalarda da yapılan aramalarda Evrim'in izine rastlanmadı. Evrim'i arama çalışmaları bölgede aralıklarla sürdürülüyor. Evrim'in tutuklu anne-babasının ifadelerinde de değişiklik olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 16:32
  1. Tokat
  2. kayıp Evrim

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