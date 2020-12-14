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Gündem Minijob, hangi işleri kapsıyor?
Gündem

Minijob, hangi işleri kapsıyor?

Yoğun talep üzerine Türkiye, 2012 yılında minijob ile ilgili aldığı kararı tekrar görüşmüş ve kararda değişiklik yapılmıştı. 2012 yılındaki karara göre, Türkiye’de emekli olan biri, yurtdışına gittiğinde minijob adı verilen işlerde çalışmaya başladığında, Türkiye’deki emekli maaşı kesiliyordu. Yeni düzenlemeyle bu durum ortadan kaldırıldı. Peki, Minijob, hangi işleri kapsıyor? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:39:00 -
Minijob, hangi işleri kapsıyor?

2012 yılında alınan kararla, Türkiye’de emekli olan birinin yurtdışında yarı zamanlı yani minijob adı verilen işlerde çalışması halinde emekli maaşı kesiliyordu. Çok fazla talebin üzerine bu konu tekrar masaya yatırıldı ve kararda düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeye göre, yurtdışında minijob adı verilen yani yarı zamanlı, kısa süreli çalışanların Türkiye’deki emekli maaşları yatmaya devam edecek. Konuyla ilgili genelge de açıklandı.  

2020/51 Sayılı SGK Minijob genelgesi 11.12.2020 tarihinde açıklandı. Yayımlanan genelgeyle, hangi işlerin minijob sayılıp sayılmayacağı da belli oldu.

Minijob, hangi işleri kapsıyor?

Türkiye’den emekli olduktan sonra Almanya’da çalışan biri, sigortadan muaf kısa süreli çalışma, sigorta zorunluluğu olmayan düşük değerli çalışma süresi ve sigortadan muaf cuzi çalışma olarak nitelendirilen işlerde çalışma imkanı olacak. Söz konusu kişi, bu kurala uyduğu sürece Türkiye’deki emekli maaşı devam edecek.  

Türkiye’de emekli olan ancak İsviçre’de çalışan kişi, kısa süreli çalıştığı işin 4 kodlu hizmet süresini iletmelidir.

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