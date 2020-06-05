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Aktüel

Minibüsün çarpması sonucu ölen minik Emir’in acılı babası konuştu

Esenyurt’ta dün sokakta oynarken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Emir Gülen’in acılı babası konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:58:40 -
Minibüsün çarpması sonucu ölen minik Emir’in acılı babası konuştu

Esenyurt’ta dün sokakta oynarken minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Emir Gülen’in acılı babası konuştu. Sürücüden şikayetçi olduğunu ifade eden baba Ayhan Gülen, oğlunun hayalinin büyüyünce mühendis olmak olduğunu söyledi.


Olay dün saat 16.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi 245’inci sokakta yaşanmıştı. Bir ticari minibüs sokakta manevra yaparken geriye çıktı ve ardından tekrar sokağa girerken yerde oynayan 7 yaşındaki Emir Gülen’i altına almış ve Gülen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gülen bugün Esenyurt’ta toprağa verildi.


Acılı baba Ayhan Gülen sürücüden ise şikayetçi olduğunu söyleyerek, "Çocuğumu gömdük geldik. Şoför gözaltına alınmış. Çocuğum mühendis olmak istiyordu" dedi.

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