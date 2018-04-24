Minibüste tehlikeli anlar

İstanbul Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi. Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak "kıl payı" geçti.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.