Minibüste tehlikeli anlar
İstanbul Esenyurt'ta ağzına kadar dolu olan minibüste bazı yolcular kapıdan sarkarak yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.24 Nisan 2018 Salı 14:54
İstanbul Esenyurt, 19 Mayıs Bulvarı'nda kapısı açık vaziyette tıka basa yolcuyla ilerleyen minibüs görünleri şaşkına çevirdi. Büyükçekmece- Avcılar seferini yapan minibüs adeta faciaya davetiye çıkardı. Minibüs sürücüsü kapıdan dışarı sarkan yolculara aldırış etmeden park halindeki araçların yanından yolcuların canını hiçe sayarak "kıl payı" geçti.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre caddede ilerleyen minibüs daha sonra gözden kayboldu.
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