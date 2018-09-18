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Minibüs şoförlerini haraca bağlayan çeteye operasyon! 10 tutuklama

İstanbul'da bulunan Kadıköy-Pendik hattında "Kahyalık adı altında minibüs şoförlerinden zorla para aldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 27 kişiden 10'u tutuklandı.

18 Eylül 2018 Salı 12:42
Minibüs şoförlerini haraca bağlayan çeteye operasyon! 10 tutuklama

Kadıköy-Pendik hattında "kahyalık" adı altında minibüs şoförlerinden zorla para toplayan liderliğini V.A'nın yaptığı 'Açıkgözler' olarak bilinen gruba yönelik operasyonda şebeke lideri V.A. ve kardeşi H.A.'nın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 27 kişiden 3'ü emniyet sorgularının ardından serbest bırakılırken 24'ü adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcı, ifadelerini aldığı şüphelilerden 4'ünün serbest bırakılmasına karar verdi. Savcı, 10'unun adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılması, 10 şüphelinin de "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

10 KİŞİ TUTUKLANDI

10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulayan mahkeme, 10 şüphelinin de sevk edildikleri maddeler kapsamında tutuklanmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 12:42
  1. İstanbul
  2. Kadıköy-Pendik hattı
  3. minibüsçülerden zorla para alan çete
  4. tutuklandılar
  5. operasyon

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