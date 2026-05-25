Minibüs park halindeki otobüse çarptı: 17 kişi hayatını kaybetti
Pakistan'da bir minibüsün park halindeki otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti 5 kişi de yaralandı.
Ülkenin kuzey batısında yer alan Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen kazaya ilişkin acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, yaptığı açıklamada, Mardan kenti yakınlarında süratli seyreden bir minibüsün, otoyol kenarında park halindeki otobüse çarptığını belirtti.
Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildiren Fahad, ön bulguların minibüs sürücüsünün ihmalinin kazaya yol açmış olabileceğini gösterdiğini ifade etti.