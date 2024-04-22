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Yerel Minibüs ile patpat çarpıştı: Kötü haber...
Yerel

Minibüs ile patpat çarpıştı: Kötü haber...

Yeniakit Publisher
2024-04-22 16:58:00 -
Minibüs ile patpat çarpıştı: Kötü haber...

Konya’nın Beyşehir ilçesinde minibüs ile patpatın çarpışması sonucu bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza, Beyşehir Konya karayolunun 30. kilometresi Çukurağıl Mahallesi yakınlarında bulunan kavşakta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ali Doğanay (73) idaresindeki patpat ile A.A. yönetimindeki 77 AAV 077 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada, patpat sürücüsü Ali Doğanay olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza ihbarı üzerine olay yetine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ali Doğanay’ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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