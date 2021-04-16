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Aktüel Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bartın'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:12:00 -
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Seçkin K. (37) idaresindeki 34 SF 3938 plakalı ticari minibüs, Bartın-Kozcağız yolu Budakdüzü köyü mevkisinde karşı yönden gelen Avni Demirel'in (47) kullandığı 74 AAH 411 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, sürücü Demirel'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan Seçkin K, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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