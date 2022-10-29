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Gündem Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü
Gündem

Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durakta minibüs bekleyen genç kızın kafasına elektrik direği düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 12:53:00 -
Minibüs beklerken kafasına elektrik direği düşüp öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durakta minibüs bekleyen genç kızın kafasına elektrik direği düştü. Ağır yaralanan kız, kaldırıldığı hastanede 8 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

 

Kahta ilçesi Yeni Mahalle Adaviye Bulvarında 21 Ekim'de meydana gelen kazada Ahmet M. yönetimindeki 02 ACN 169 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak kaldırıma çıktı. Sürücü Ahmet M, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, çarptığı elektrik direği ise o esnada durakta minibüs bekleyen Esra Fırat’ın (23) kafasına düştü.

Ağır yaralanan genç kız, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen 23 yaşındaki Esra Fırat, hastanede verdiği 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Otopsi yapılmak üzere morga götürülen genç kızın cenazesinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından defnedileceği öğrenildi.
Nişanlı olan Esra Fırat’ın 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

 

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