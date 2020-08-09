Mini belgesel: Ayasofya'nın zincilerini kıranlar!
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, 86 yıl sonra kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Tarihi açılış, tarihi görüntülere ev sahipliği yaptı.
İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan, 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla yönetmen Ali Öztekin tarafından bu tarihi olay mini belgesel olarak hazırlandı.
Bu tarihi olayı anlatan belgeseli izlemek için buraya tıklayın.
Kaynak Link: https://youtu.be/TFA-UHP01F0