Minestrone çorbası nasıl yapılır? İtalyan çorbası tarifi
İtalyan çorbası gerekli malzemeler | İtalya'ya özgü minestrone çorbası, lezzetiyle tüm dünyada tanınan yemekler arasındadır. Vitamin deposu olan bu çorbayı evlerinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Peki, minestrone için hangi malzemeler gerekli?
Leziz ve farklı bir çorba tarifi arıyorsanız; İtalya’nın geleneksel lezzetlerinden biri olan minestrone çorbasını hazırlayabilirsiniz. İşte, tam ölçülü minestrone çorbası tarifi…
İtalyan çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 diş sarımsak
- 2 adet kereviz sapı
- 2 orta boy havuç
- 2 adet domates
- 2 avuç makarna
- 4-5 yaprak karalahana
- 1 su bardağı haşlanmış barbunya
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
- 1 litre su (Tavuk suyu da olabilir)
Minestrone çorbası nasıl yapılır?
Soğan, sarımsak ve kereviz saplarını zeytinyağında soteleyin.
Soğanlar renk değiştirince tencereye havuçları ilave edin.
Havuçlar sotelendikten sonra domatesler ve suyu ilave edin.
Yaklaşık 15-20 dakika sonra kalan malzemeleri tencereye ekleyin.
Makarnalar yumuşayınca çorbanız hazır hale gelmiş olacak.
Afiyet olsun.