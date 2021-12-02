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Gündem Mine Koşan'dan kötü haber
Gündem

Mine Koşan'dan kötü haber

Şarkıcı Mine Koşan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:59:00 -
Mine Koşan'dan kötü haber

Şarkıcı Mine Koşan, hayranlarını korkuttu. Bir süredir hasta olduğunu söyleyen şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin negatif çıktığını belirterek, zatürre başlangıcı teşhisi konulduğunu açıkladı. 4 Aralık tarihinde konser vermeye hazırlanan şarkıcı, hastalığı yüzünden konseri ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı.

Açıklamasında Koşan "2-3 gündür yaşadığım şiddetli baş ağrısı, nefes darlığı nedeniyle doktoruma başvurdum. Çok şükür PCR testim negatif çıktı. Zatürre başlangıcı teşhişi konuldu. Evde tedavim devam ediyor ve dinleniyorum. 4 Aralık Cumartesi, Küba Dragos programımı doktorumun da izin vermemesi ve biraz daha dinlenmem gerketiği dolayısıyla siz kıymetli gönül dostlarımdan özür dileyerek ertelemek mecburiyetinde kaldım. Sağlık her şeyden mühim. Affınıza sığınıyorum. Tespit Edilen yeni tarihte görüşmek dileğiyle. ifadelerini kullandı.

 

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