Mine Kırıkkanat’ın geldiği son nokta: Kadın bedeni üzerinden şaklabanlık!
Laikçi ‘gazeteci’ Mine G. Kırıkkanat, kadın bedeni üzerinden şaklabanlık yapmaya başladı. Kadın hakları konusunda burnundan kıl aldırmayan Kırıkkanat’ın, işine gelince kadınlar üzerinden manasız espriler yapması, laikçilerin tutarsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.
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Seküler kesimin aynası Mine G. Kırıkkanat, Cumhuriyet’teki köşesindeki saçma yazılarının yanı sıra sosyal medyada da anlamsız paylaşımlar yaparak zihniyetinin çürüklüğünü ispatlıyor.
Son olarak, kendisini makine mühendisi olarak tanıtan Yüksel Odabaşı ile girdiği diyalog, Mine G. Kırıkkanat’ın kadın hakları konusundaki tutumunu gözler önüne serdi.
Kırıkkanat, kadın bedeni üzerinden şaklabanlık yapıp anlam verilemeyen ifadeler kullandı.
Odabaşı ile Kırıkkanat arasında dönen muhabbet şu şekilde: