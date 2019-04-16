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Minderin minik güreşçileri

Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener’de bulunan sporcu fabrikasında Okullar arası küçükler serbest güreş il birinciliğimüsabakaları yapıldı.

16 Nisan 2019 Salı 14:34
Minderin minik güreşçileri

Zonguldak Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü tarafından Fener’de bulunan sporcu fabrikasında Okullar arası küçükler serbest güreş il birinciliğimüsabakaları yapıldı. Müsabakalara merkez il ve ilçelerden 50’ye yakın sporcu katıldı.Bir birinden heyecanlı ve nefes kesenmüsabakalarda sporcular minderde bir birlerini tuş edebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalya töreni düzenlendi.


Güreş İl Temsilcisi Varol Demirköse, ’’Yoğun bir katılımla güreş müsabakaları tamamladık. Merkez il ve ilçelerden yoğun bir katılım oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu sayı daha da artacak. Burada dereceye giren sporculardan yetenekli olan sporcuları seçerek altyapılara kazandırıyoruz. Onlarda ilerde ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil edecek. Güreş her geçen gün daha da yaygınlaşan bir spor haline geldi. Bu durum bizleri de memnun ediyor’’diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:34
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