  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan LNG ithalatı azaltılmalı! Uzman: Rusların duymak istemeyeceği haberi verdi: Rus gazı sorunu

Karanlık ‘Odacılar’ çökertildi! O ismin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli yakalandı

Açık açık soruldu! En düşük emekli maaşı 17 bin 2 lira mı olacak? Erdoğan'ın en yakındaki isim açıkladı

Bodrum’da büyük rant soruşturması!

Yiyin efendiler yiyin! Alın size ‘israf’ diye tepinen CHP genel merkezinin önü!

Tahliye edilen Sezgin Baran Korkmaz’ın son hali

İşte belediyeyi düşürdüğü tablo! CHP’li başkan CHP’li eski başkanın ipliğini pazara çıkardı

Maaş bile ödeyemiyorlar! Şunu afiş yapıp Kartal Belediyesine asacak bir CHP'li aranıyor

Cem Küçük emeklilerle ilgili 'en büyük sebebi onlar' diyerek aldığı kulis bilgisini açıkladı

“Belediyeyi ne kadar borçla devraldınız” diye soruldu... CHP’li Beşikçioğlu’nun cevabı gündemi salladı
Yaşam Minare fırtınaya dayanamadı
Yaşam

Minare fırtınaya dayanamadı

Yeniakit Publisher
2024-04-20 21:52:00 -
Minare fırtınaya dayanamadı

Çankırı'da etkili olan fırtına sebebiyle çifte minareli caminin bir minaresi yıkıldı. O anlar ise cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Meteoroloji’nin fırtına tahmininde bulunarak ‘sarı’ kodla uyardığı Çankırı’da şiddetli rüzgar ve yağış etkili oldu. İl merkezi Abdulhalik Renda Mahallesi Taş Mescid Caddesi’nde bulunan Bademlik Camii’nin iki minaresinden biri ise fırtınaya dayanamayarak yıkıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, minarenin üzerine yıkıldığı seyir halindeki bir araç ve iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Olay anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde fırtınayı kaydeden vatandaşın cep telefonu görüntülerine minarenin yıkılma anı yansıyor. Minarenin devrilme anında ise vatandaşlar büyük panik yaşıyor.

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, “Zaten teyakkuz halindeydik. Rüzgar olacağı belliydi ama bu kadar beklenmiyordu. Görmediğimiz yıkımlar gerçekleşti, şehir içinde ağaçlar devrildi. Belediyemize açık alanları tedbir amacıyla kapattık. Ekiplerimiz sahadalar. Diğer minarenin yıkılma tehlikesine karşı binalarımızı boşaltıyoruz. Allah muhafaza onların da üzerine yıkılabilir. Sahada tehlike oluşturan alanlar için vatandaşları sahada uyarıyoruz, sokağa çıkmamaları noktasında uyarıda bulunuyoruz” dedi.

45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu
45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu

Yaşam

45 ilde alarm verildi! Türkiye fırtınaya teslim oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Canını böyle yok saydı
Canını böyle yok saydı

Yaşam

Canını böyle yok saydı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23