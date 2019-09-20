Mina'dan Galatasaray itirafı!

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un Ekvadorlu savunma oyuncusu Arturo Mina, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Radyospor'a özel açıklamalar yaptı.

Arturo Mina açıklamasında, "Galatasaray çok iyi transferler yaptı ve kadrosunu güçlendirdi. Şampiyon adaylarından birisi. Son transferleriyle birlikte en güçlü kadroya sahip oldu. Bu düşünceye ben de katılıyorum." dedi

Sarı kırmızılıların Kolombiyalı yıldızına değinen Mina, "Radamel Falcao'ya karşı oynamak kolay değil. Çok önemli bir oyuncu. Fırsat yaratan ve bu fırsatları da değerlendirebilen bir oyuncu. Ona karşı en ufak bir hata yapar ya da konsantrasyon kaybı yaşarsanız, oyun içindeki düşüşü affetmeyen bir oyuncudur. Falcao gerçekten müthiş bir forvet. Her an gol atabilen bir oyuncu. Bütün dünyanın tanıdığı bir oyuncu. Onu durdurmak için çok çalışmalıyız. Organizasyonumuz iyi olmalı. Biz de bunu yapacağız. Falcao'nun gol atmasına izin vermeyeceğiz. Bunun için çalışacağız." açıklamasını yaptı.