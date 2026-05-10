  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Putin 'savaş' kararını dünyaya ilan etti Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması: Türkiye'ye getirilecekler Buket Güler Ozan'dan istifa açıklaması! Halk TV’de yaprak dökümü Başkan Erdoğan Galatasaray'ı tebrik etti Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı Süper Lig'de şampiyon Galatasaray Çalışan anneleri sevindiren karar! Dev şirket kötü haberi duyurdu! 1300 çalışan işten çıkarılacak Bakan Gürlek'in "cezaevleri" paylaşımına Türkiye'den destek yağıyor SAHA İstanbul rekor kırdı! Tarihe geçen dev anlaşmalar
Kobi Mimarsinan OSB’de yeni dönem! Başkanlığa Mehmet Arar seçildi
Kobi

Mimarsinan OSB’de yeni dönem! Başkanlığa Mehmet Arar seçildi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mimarsinan OSB’de yeni dönem! Başkanlığa Mehmet Arar seçildi

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu’nda başkanlık seçimi yapıldı. 306 delegenin oy kullandığı seçimde Mehmet Arar, 192 oy alarak OSB’nin yeni başkanı oldu.

Kayseri’de Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi için yeni dönem başladı. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Yapılan genel kurulda oyların çoğunluğunu alan Mehmet Arar başkanlığa seçildi.

 

Mimarsinan (OSB) Olağan Genel Kurulu, Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay’ın konuşmaları ve Divan heyetinin oluşmasıyla başladı. Divan heyeti başkanlığına Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci’nin seçilmesinin ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kurulda açılış konuşmalarını gerçekleştiren Kayseri Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Abdullah Ay; "Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereği toplantıların usulüne uygun icra edilmesi, alınan kararların hukuki geçerlilik kazanması ve sanayicilerimizin haklarının korunması adına bakanlık olarak buradayız. Bakanlığımız olarak burada bulunma amacımız demokratik bir platform olan genel kurulun mevduatın çizdiği sınırlar çerçevesinde şeffaf ve güvenilir bir ortamda tamamlanmasını sağlamaktır. Ayrıca toplantının belirli süreler içinde yapıldığı gündemin usule uygun şekilde ilan edildiği ve tüm hazırlıkların yönetmeliğe tekabül ettiği tarafımızca teyit edilirmiştir. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi’nin geleceğine yön verecek kararların alınacağı bu toplantının başlatılmasında hukuki bir engel bulunmamaktadır" dedi. Kurula ev sahipliği yapan Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise; "Bu olağan kurula ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. 2 adayı da tebrik ediyorum. Süreç içerisinde en ufak bir dedikodu ve fitneye rastlamadık. İkisi de nezaketli bir şekilde seçim süreci geçirdi, sizin sözlerinizle de netlik kazanacak .Kazanan Kayseri olacak, sanayisi, ekonomisi olacak" şeklinde konuştu. AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da başkan adaylarını tebrik ederek; "68 bin işletmemiz var. Yakın coğrafyamızda yaşanan olumsuz gelişmelerden sonra Türkiye cazibe merkezi olacak. İstanbul ve Kayseri cazibe merkezi olacak. Ekibimiz canla başla çalışarak gayret ediyorlar. Ben buradan 2 başkan adayımızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah kolaylık versin. Rakipler yan yana oturuyor, kapıda beraber dolaşıyorlar" dedi.

 

Başkan Adayı Mehmet Arar konuşmasında organize sanayi bölgesini farklı bir vizyona taşımak için el ele çalışacaklarını ifade ederek; "Bizleri kırmadınız buraya kadar yoruldunuz. Ömer başkanımın da misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum. Mimarsinan OSB’nin değerli sanayicileri; bu zaman sürecinde bizi bıkmadan dineldiniz. Telefonlar ile rahatsız ettik, gezdik ve kendimizi ifade etmeye çalıştık. Bizi bıkmadan usanmadan dinlediniz ayrıca teşekkür ediyorum. Kim seçilirse seçilsin OSB’miz için elimizden gelen her şeyi yapacağımıza inanıyorum. Herkesin başka bir bakış açısı ve başka bir vizyonu var. Bizim hedefimiz şuana kadar gelmiş olan Mimarsinan OSB’yi başka bir vizyona taşımaktır. Bunu yaparken sanayicilerimiz ile el ele olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

 

Bir diğer aday Lütfü Çarşıbaşı ise konuşmasında Mimarsinan OSB’nin ilk kez kendi başkanını seçeceğini belirterek birlikte çalışma mesajı verdi. Konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. 306 delegenin oy kullandığı genel kurulda oyların 192’sini alan Mehmet Arar Mimarsinan OSB başkanlığına seçilirken Lütfü Çarşıbaşı ise 111 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı.

KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!
KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!

Kobi

KOBİ’lerde doğum sonrası kopuş daha yüksek!

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!
Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Kobi

Doğu Akdeniz’de KOBİ’lere 215 milyon liralık yeşil destek!

Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek
Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek

Kobi

Konya ve Karaman’daki KOBİ’lere 250 milyon liralık yeşil destek

KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!
KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!

Kobi

KOBİ’lere 240 milyon liralık yeşil destek!

Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki KOBİ’lere 260 milyon liralık yeşil destek
Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki KOBİ’lere 260 milyon liralık yeşil destek

Kobi

Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki KOBİ’lere 260 milyon liralık yeşil destek

KOBİ’ler için yapılandırma çağrısı!
KOBİ’ler için yapılandırma çağrısı!

Kobi

KOBİ’ler için yapılandırma çağrısı!

4 ilde KOBİ’lere 315 milyon liralık destek!
4 ilde KOBİ’lere 315 milyon liralık destek!

Kobi

4 ilde KOBİ’lere 315 milyon liralık destek!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23