Mimarlık programlarının kontenjanı
Üniversite sınavı 27-28 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde yapıldı. YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak ve ardından tercih dönemi başlayacak. Mimarlık fakültesine girmek isteyen binlerce öğrenci internette sık sık “Mimarlık fakültesi kontenjanı” , “Mimarlık programı kontenjanı 2020” , “Mimarlık fakültesi taban puanları 2020” konularını araştırıyor.
Üniversite sınav sonuçlarını bekleyen öğrenciler için geri sayım başladı. 28 Temmuz’da YKS sonuçları açılacak ve tercih süreci başlayacak. Bu dönemde öğrenciler sık sık okulların kontenjanlarını araştırmaya başladı.
Mimarlık programlarının kontenjanı
Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için kontenjan belirlendi. Yapılan açıklamada mimarlık programlarının kontenjanını 7 bin 985 kişi olduğu belirtildi.