Milyonluk vurgun yaptılar! Tahmini 1.5 milyon dolarlık: Rüşvet şebekesi skandalı soruşturması

İş insanı Mehmet Yahya Sönmez, 1 Ekim 2019'da vefat etti. Vefatının ardından iki çocuğu ile eşine miras olarak milyonlarca lira para ve taşınmaz kaldı. Mehmet Yahya Sönmez'in vefatının üzerinden 2 sene sonra özel bir bankadan kızı Burcu Sönmez'e hesaplarına haciz konulduğuna dair mesaj geldi. Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Borcu olmadığı için gelen mesajdan şüphelenen genç kadın e-Devlet üzerinden inceleme yaptığında mallarına ve banka hesaplarına gerçekten haciz konduğunu gördü.

MİLYON DOLARLIK USULSÜZ HACİZ

Avukatları aracılığıyla harekete geçen genç kadın, Bakırköy 2. İcra Müdürlüğünce açılan hacizlerin vefat eden babasının borçlarından kaynaklı olduğu iddiasıyla yaklaşık 1.5 milyon dolarlık (24 milyon lira) senetle gerçekleştiği belirlendi. Senetlerde yapılan incelemede imzaların Mehmet Yahya Sönmez'e ait olmadığını fark eden aile haciz kararlarına itirazda bulundu. Yapılan itirazlar sırasında aile, haciz için oluşturulan dosyanın içerisinde İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan bir yargılama sırasında 3 adet protokol fotokopisinin sunulduğunu fark etti.

1.5 MİLYON DOLARLIK SAHTE SENET

Bu kez 2010'da Mehmet Yahya Sönmez'in borçlu olarak bulunan ve kapanan dosyanın peşine düşen aile İstanbul Adliyesine gelerek Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine 'aslı gibidir' kaşesi vurulan senetlerin ne şekilde dosyaya konulduğunu sordu. Dosyaya sahte evrak yerleştirildiğini anlayan Burcu ve Burak Sönmez İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Kendilerinden sahte senetle yaklaşık 24 milyon lirayı tahsil etmeye çalışan kişi ya da kişilerin bulunarak cezalandırılmasını talep ettiler.

MÜBAŞİR DOSYAYI GİZLİCE ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE TESLİM ETTİ

Şikayet üzerine savcılık olayla ilgili kapsamlı soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 2010'da İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesinde kapanan dosyanın içerisine sahte imzalı senetler konularak haciz işlemi başlatıldığını tespit etti. Yapılan incelemelerde yan kalemdeki dosyayı mübaşir arkadaşından isteyen Ali K'nin, arkadaşından aldığı dosyayı kaleme götürdüğü ve adliyeden çıkarttığı, ardından bir alışveriş merkezinde dosyayı Mithat B, isimli kişiye teslim ettiği belirlendi.

SAHTE SENEDİ AVUKAT VE İŞ BİRLİKÇİLERİ YERLEŞTİRMİŞ

Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayla bağlantısı bulunan Avukat Aydın M, Çetin T, Hüseyin Ş. ve Mithat B. gözaltına alındı. Savcılık soruşturma kapsamında 2010'da sona eren dosyayı para karşılığında arşivden çıkararak ele geçiren ve sahte imza ile senet düzenleyen 4 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.