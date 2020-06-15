Milyonluk iş makinesi küle döndü

Bursa’nın Orhangazi ilçesindeki bir maden ocağında kiralık olarak çalışan iş makinesi, çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Tüm iş makinesinin etrafını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Delme işlemi yapan ’rok’ ismi verilen ve 1,5 milyon TL değerinde olduğu belirlenen iş makinesi küle döndü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fındıklı Yolu üzerinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde meydana geldi. Kiralık olarak çalıştığı belirlenen delme işlemi yapan 1,5 milyon TL değerindeki iş makinesi, çalıştığı esnada bir anda alev aldı. Operatörün araçtan inerek kurtulduğu olay sonrasında iş makinesi kısa sürede alevlere teslim oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan iş makinesine müdahale etti. Rok ismi verilen ve kaya delme işlemi yapan iş makinesindeki yangın itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı. Yanan iş makinesinden geriye ise metal yığını kaldı. Jandarma ekipleri yanan iş makinesi ile ilgili soruşturma başlattı.