Milyonların zam takvimi belli oldu! İşte detaylar

Seçimlerin ardından çıkartılacak yasalarla milyonlarca vatandaşın maaşının artacağına dikkat çeken Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem, “Kimisi seyyanen artış alırken kimi kesimlere de refah payı ödenecek. Asgari ücretin yeniden belirlenmesiyle birlikte tüm özel sektör çalışanlarının da ücretleri artmış olacak” dedi.

Erdem, yazısında şunları kaydetti:

"700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikmiş durumda. Temmuz ayında yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor. Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek. Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Yaklaşık 7-8 milyon memuru ve emekliyi ilgilendiren bu görüşmelerde 2024 ve 2025 yılında yapılacak zam oranları belirlenecek. Seçimlerden sonra başlayacak ücret artış maratonuna sırasıyla bakalım...

İLK YASA 7.500 TL İÇİN

Seçimlerden sonra Meclis'e gelecek ilk yasal düzenlemelerden birisi emeklilerin seyyanen artışıyla ilgili olacak.

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Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak. Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000-15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak.

Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.

SSK VE BAĞ-KURLUYA ENFLASYON ARTIŞI

Temmuz ayının üçünde açıklanacak Haziran enflasyonu ile birlikte son 6 aylık oran da ortaya çıkmış olacak. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışını ortaya koyacak. Bugüne kadar 4 aylık oran belli odu.

Buna göre yüzde 15.22'lik 4 aylık zam SSK ve Bağ-Kur emeklileri için geçerli olacak. 2 verinin de eklenmesiyle bu oranın yüzde 21'i geçmesi bekleniyor. Ancak hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan hem de Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, enflasyon artışlarının yanında bir de refah payı verileceğini açıklamışlardı. Buna göre rakamın yüzde 35'lere kadar çıkması hatta işçilere verilen yüzde 45 oranındaki ilk 6 aylık artışın referans olabileceği de belirtiliyor.

Burada taban maaşlarda da bir artışın olması söz konusu olacak.

7.500 TL'nin altında maaş alan emekliler için artışlar kök maaş üzerinden yapılacak.

MEMUR VE EMEKLİ SANDIĞI'NA REFAH PAYI

Temmuz'da zam alacak bir başka kesim ise memurlar ve Emekli Sandığı emeklileri olacak.

6 aylık enflasyona göre fark da alacak olan memurlar ve memur emeklileri için öncelikle yüzde 6 toplu sözleşme artışı yapılacak.

Ardından Ocak'taki yüzde 8'lik zam oranının üzerinde oluşan enflasyon eklenecek. Böylece memurların ve memur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 20'yi bulacak. Bunun üzerine yukarıda da anlattığımız gibi bir refah payının verilmesi de söz konusu olacak. Burada da kamu işçilerine verilen yüzde 45 oranındaki artışın bir referans olması bekleniyor.

Ancak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını açıklamasının ardından kademeli bir seyyanen artış yapılacağı da ortaya çıkmış oldu. Burada en az maaştan başlamak suretiyle ücretlerin yukarı çekilmesi ve ardından Temmuz artışlarının yapılması gündeme gelecek. Detaylar seçimden sonraki düzenlemelerle daha da netleşecek.

EYT'Lİ DE YARARLANACAK

Emekliler için yapılacak enflasyon ve refah payı artışlarından emeklilik işlemleri devam eden EYT'liler de yararlanacak. Mart ayından itibaren Haziran'a kadar başvuran tüm EYT'lilerin Temmuz maaşlarına enflasyon artışı ve re

refah payı eklenecek. Temmuz'dan sonra başvuranlar açısından ise hesaplamalarda enflasyon rakamları dikkate alınacak. O yüzden direkt maaşına zam alacak olanlar Haziran ayına kadar başvuran EYT'liler olacak.

ASGARİ ÜCRET BELİRLENİYOR

Zam takviminde önemli bir yeri de asgari ücret alacak.

Haziran ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanması bekleniyor. Komisyon bu toplantıda 2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak yeni asgari ücreti de belirlemiş olacak. Burada da enflasyon rakamlarının önemli olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon ve refah payı ile birlikte asgari ücrete yüzde 30-40 arasında bir artış yapılması gündemde. Bu durumda bugün 8.506 TL olan net asgari ücretin 11 bin liraya yaklaşması mümkün olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE DEĞİŞİKLİK

Asgari ücrette yapılacak artış özel sektörde çalışan milyonlar için de önemli olacak. taban ücretin yukarı çekilmesi tüm ücretleri yükseltecek. Ücretler genel seviyesi yükselmiş olacak ve maaşlar artacak. Geçtiğimiz yıl da yapılan

asgari ücret artışının ardından tüm işyerlerinden yüzde 30'lara varan ek artışlar yapılmıştı. Bu noktada asgari ücretten vergilerin kaldırılmış olması işyerlerine çeşitli desteklerin ve teşviklerin uygulaması da devam edecek.

KİM NE ALACAK

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

● Yüzde 6 toplu sözleşme artışı ● Enflasyon farkı ● Refah payı ● Seyyanen artış

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ

● 6 aylık enflasyon artışı ● Refah payı ● 7.500 TL'nin üstüne seyyanen artış

EYT'LİLER

● Kurban bayramı ikramiyesi ● Enflasyon artışı ● Refah payı

ASGARİ ÜCRETLİLER

● Haziranda komisyon toplantısı ● Yılın ikinci artışı ● Refah payı"

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